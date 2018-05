Taekwondo: Erfolg für Ellwanger

Wieder einmal waren die Taekwondo-Sportler der DJK-Ellwangen beim Tübinger-Pokal mit von der Partie, denn das Turnier ist schon zur Tradition geworden und fest im Kalender platziert. Diesmal waren über 500 Sportler gemeldet und es war ein organisatorischer Kraftakt diese vielen Kämpfe an einem Tag zu kämpfen.

Aber dieses Turnier ist ein Punkteturnier der Deutschen Taekwondo-Union und für die Rangliste der Nationalmannschaft unerlässlich. So ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Nationalteams aus den Nachbarländern anwesend sind, denn das Niveau ist sehr hoch und der Erfahrungswert nicht zu unterschätzen. Für Ellwangen war Emilie Wolfram - Schüler bis 35 Kilogramm (kg) - am Start. Leider musste Wolfram bereits nach der ersten Begegnung ausscheiden. Laura Kühnlein kam in der Kadetten-Klasse bis 37 kg bis ins Finale und stand dort einer Kämpferin aus Österreich gegenüber. Kühnlein machte ihre Sache sehr gut, konnte sich aber am Ende nicht durchsetzen und belegte den zweiten Platz. Nora Kogel (Schüler bis 45 kg) konnte sich Rang eins erkämpfen und war sichtlich stolz auf ihre Goldmedaille. Die beiden Trainer Werner Kogel und Alexander Riffel waren zufrieden mit ihren Schützlingen.