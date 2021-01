Die Entwicklung der Corona-Zahlen vor Ort bleibt dynamisch. Unsere Karte zeigt täglich die vom Landratsamt im Kreis Ravensburg gemeldeten Infektionszahlen und die Änderung zum jeweiligen Vortag - auf die einzelnen Gemeinden im Kreis verteilt.

Um die jeweiligen Zahlen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Orte. An Wochenenden, Sonn- und Feiertagen kann es zu Verzögerungen in der Erfassung kommen. Aktuell gibt es in der Region einen geringen Prozentsatz an Fällen, die aus technischen Gründen noch keinem konkreten Ort zugeordnet werden können.

Die aktuellen Zahlen sind nur bedingt mit den Werten vor Weihnachten vergleichbar, da zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern gerechnet wird.

Bookmarken Sie diese Seite, um täglich die aktuellen Zahlen mit einem Klick zu finden.