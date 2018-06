Tabellennachbar Winnenden ist zu Gast

Am kommenden Samstag kommt mit Winnenden der derzeitige Tabellenfünfte zu den B-Juniorinnen des FC Ellwangen. Beide Mannschaften sind in der Fußball-Verbandsstaffel Tabellenachbarn. Die Winnender Mädchen sind bekannt für gutes Defensivverhalten und schönes Kombinationsspiel. Man kann gespannt sein, was die Jagsttalerinnen unternehmen werden, um den Winnender Abwehrriegel zu knacken.

Nach einer sehr erfolgreichen Hinrunde (18 Punkte) kommen derzeit die Winnender Mädchen in der Rückrunde noch nicht richtig in Fahrt. Nach sechs Spielen haben sie bislang nur sieben Punkte eingefahren.

Dagegen kommen die Jagsttalerinnen auf neun Punkte aus fünf Spielen. Am kommenden Samstag, werden die Ellwangerinnen alles versuchen, den nächsten Dreier im Jagsttal zu behalten und die gute Serie von zuletzt zwei gewonnen Spielen in der Rückrunde weiter auszubauen.

Spielbeginn ist um 16 Uhr auf dem Sportplatz in Eggenrot.