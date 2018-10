Tabellennachbar Mingoldsheim zu Gast

Die U-17-Fußballerinnen des FC Ellwangen sind an diesem Wochenende gegen Mingoldsheim gefordert. Die Kraichgauerinnen kommen mit einigen ehemaligen Hoffenheimer Spielerinnen auf die Ostalb.

Mingoldsheim übernimmt in ihrer zweiten Oberliga-Saison den Part der Wundertüte. Gegen die Top-Favoriten Löchgau, Frommern und Tettnang konnten sie überraschende Ergebnisse erreichen. Gegen die zwei erstgenannten Teams kassierten sie jeweils eine knappe Niederlage, dagegen brachten die Kraichgauerinnen Tettnang ihr erste Saisonniederlage bei. Konnten dabei aber gegen den Tabellenletzten Faurndau nur einen Punkt holen. Die Mingoldsheimer Mädchen sind für die Ellwanger Ladies daher nur schwer einzuschätzen. Auf Seiten der Jagsttalerinnen können das Trainer Duo Fürst/Erhardt bis auf die verletzte Anna Ebert aus dem Vollen schöpfen. Nach dem starken Spiel in Frommern von Seiten der Ostälberinnen gehen die Virngrund-Ladies mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegen den Tabellennachbarn. Anstoß ist am Samstag um 16 Uhr im Ellwanger Waldstadion.