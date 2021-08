Tabellenführer zu Gast in der Weststadt

Die Erleichterung beim Team von Coach Patrick Faber war riesengroß, als am Samstagnachmittag in Neckarrems gegen 17.30 Uhr die Pfeife des Schiedsrichters zum Schlusspfiff ertönte. Immerhin hatte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gerade den zweiten Sieg in Folge eingefahren und das auch noch gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Mit diesem 3:2-Auswärtserfolg schob sich die TSG sogar vorerst in die obere Tabellenhälfte.

Zwar konnten sich die Sauerbachkicker mit diesem Sieg vorerst vom unteren Drittel der Tabelle absetzen, nach fünf Spieltagen ist das Tableau allerdings noch wenig aussagekräftig. Und viel Zeit zum Feiern bleibt dem Verbandsligisten nach diesem so wichtigen Triumph ebenfalls nicht. So geht es am Mittwoch um 18.30 Uhr im heimischen VR Bank-Sportpark direkt zum nächsten Spiel. Dann wird mit dem FSV Hollenbach nicht nur ein Favorit auf den Aufstieg zu Gast sein, die Hollenbacher sind darüber hinaus auch noch top in Form und führen die Tabelle nach dem 2:1-Sieg gegen Normannia Gmünd sogar an. Dabei hatte das Team von Martin Kleinschrodt die Partie gegen die Gmünder erst in der Schlussphase gedreht und Moral bewiesen. „Hollenbach ist natürlich der klare Favorit. Aber die Jungs wissen, dass sie gegen eine so starke Mannschaft kämpferisch überzeugen müssen, wie sie es gegen Fellbach getan haben“, erklärt der Abteilungsleiter der Weststädter Mario Katinic. „Wir spielen logischerweise immer auf Sieg, aber gegen so einen Spitzengegner ist auch ein Punkt ein Erfolg.“

Die TSG wird also trotz ihrer zwei vorangegangenen Siege nicht als Favorit auflaufen, wenn in Hofherrnweiler am Mittwochabend der Ball rollt. Hinzu kommt, dass die Personalsituation auf Seiten der Gastgeber weiterhin extrem angespannt ist. So musste am Wochenende erneut früh gewechselt werden, weil es für Daniel Serejo nicht mehr weiterging. Mit Veljko Milojkovic verletzte sich ein weiterer Angreifer. Cornelius Fichtner absolvierte am Samstag sein letztes Spiel für drei Monate. Er ist nun ein Vierteljahr geschäftlich im Ausland unterwegs. Darüber hinaus muss die TSG noch immer diverse Ausfälle von Urlaubern und Verletzten verkraften. „Wir müssen schauen, ob Benny Schiele, Magnus Haas, Veljko Milojkovic, Hannes Borst und Jo Rief einsatzfähig sind“, erzählt Abteilungsleiter Mario Katinic. All das hinderte die Weststädter jedoch nicht daran, die Begegnung beim Tabellenletzten doch noch in einen Sieg umzumünzen. Besonders erwähnenswert ist sicher, dass mit Timo van Eerden, Maxi Blum, Julian Köhnlein, Samuel Schwarzer und Kai Horlacher gleich fünf Spieler in der Startelf standen, die in der eigenen Jugend ausgebildet wurden. So etwas dürfte in der Verbandsliga wohl einmalig sein. Passenderweise fielen dann auch zwei dieser Spieler als Torschützen auf. Neben Veljko Milojkovic´s Führungstreffer zum 2:1 waren nämlich auch die angesprochenen Maxi Blum und Julian Köhnlein erfolgreich. Nach seiner überragenden Leistung gegen Neckarrems wird Torwart Joshua Barth am Mittwoch erneut zwischen den Pfosten stehen. Der Neuzugang hat derzeit die Nase vorn im Duell mit Jakob Pfleiderer um den Platz im Tor. „Wir können uns wirklich glücklich schätzen, zwei so starke Torhüter in unseren Reihen zu haben“, schwärmt Katinic. Ob die Rasselbande gegen den Tabellenführer erneut für Furore sorgen kann, zeigt sich dann im VR Bank-Sportpark in Hofherrnweiler.