Tabellenführer vom Rhein zum ersten Mal im Ries

Am fünften Spieltag der Damen-Basketball-Bundesliga steht für die EIGNER Angel Nördlingen ein Heimspiel ins Haus – Aufsteiger und Überraschungs-Tabellenführer Rheinland Lions ist zu Gast. Das Spiel startet am Sonntag um 16 Uhr in der Hermann-Kessler-Halle. Es gilt die 3G-Regelung.

Nach einem tollen Start in die Saison (68:67 beim Herner TC und 79:58 gegen SNP BasCats USC Heidelberg) musste man gegen Keltern (51:71) klein beigeben und auch zuletzt in Osnabrück (73:78) war aufgrund von mehreren Ausfällen nichts zu holen. Derweil hat sich die Verletzungssituation beim Rieser Team nicht entscheidend gebessert. Mit Meg Wilson fällt eine der besten Scorerinnen im Team weiter aus. Und auch Mariam Haslé-Lagemann, die beim letzten Heimspiel die Zuschauer mit ihrer Schnelligkeit und Energie begeisterte, kann am Wochenende noch nicht wieder mit von der Partie sein. Die Gäste aus Bergisch Gladbach haben vier Siege in den vier Spielen geholt. Die Lions haben sich mit einigen neuen Spielerinnen verstärkt. Mit Lisa Koop (vom TK Hannover) konnten sie eine weitere Ex-Nationalspielerin begrüßen.