Tabellenführer legen mit Siegen los

Ja, einige Spiele sind angepfiffen worden. Mit einem abgespeckten Programm aufgrund von Spielausfällen fanden im hiesigen Kreisfußball Partien statt. Zwei Tabellenführer fuhren Siege ein.

Kreisliga A II: FC Röhlingen - DJK Stödtlen 0:0. Tore: Fehlanzeige. Ein Sieg hätte dem Schlusslicht aus Röhlingen mehr gebracht. Doch immerhin trotzte der FCR Stödtlen einen Punkt ab. Doch ein Tor blieb dem Spiel auf Kunstrasenplatz auf dem Sportgelände Hungerberg in Ellwangen nicht vergönnt. Stödtlen bleibt durch die Nullnummer Tabellenachter.

Kreisliga A III: SGM Königsbronn/Oberkochen - SV Söhnstetten 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Geissler (19.), 1:1 Sebastian Ramsperger (72.), 1:2 Lars Schmidt (86.), 2:2 Kevin Krause (88.). Am Ende musste die Spielgemeinschaft noch um einen Zähler bangen. Söhnstetten führte bis zwei Minuten vor Schluss mit 2:1. Königsbronn/Oberkochen kam zwar besser ins Spiel, baute die Führung aber nicht aus. Nach dem Ausgleich legte der SVS in der 86. Minute nach, ehe Kevin Krause noch einnetzte. „Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem Spiel mit viel Leerlauf, aber auch guten Chancen auf beiden Seiten inklusive Aluminiumtreffern“, erklärte Oberkochens Michael Koller.

Kreisliga B II: TSV Heubach II - SGM Hohenstadt/Untergröningen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Giuseppe Riggio (55.), 1:1 Sebastian Barbas (75.), 1:2 Nico Antonucci (88.). Der Tabellenführer setzte sich letztlich knapp durch. Das Spiel kam nach der torlosen ersten Halbzeit in Fahrt. Nach der Führung der Heubacher Reserve benötigte die SGM etwas Zeit, machte in der Schlussphase aber den Sieg klar.

TSV Bartholomä - 1. FC Stern Mögglingen 4:2. Tore: keine Angabe. Aufstiegskandidat Bartholomä kassierte gegen das Schlusslicht zwar zwei Gegentore, schlug jedoch selbst oft genug zu. Durch den Erfolg ist der TSV nunmehr Punkt mit der SGM Hohenstadt/Untergröningen.

Kreisliga B III: Sportfreunde Eggenrot – SV Dalkingen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Lukas Köder (55.), 2:0 Patrick Halfar (77.), 2:1 Stefan Behmel (89., Strafstoß). Nach der Winterpause ist es schwer in Gang zu kommen, zudem noch auf Kunstrasenplatz in Ellwangen. Viele Fehlpässe prägten das Spiel. Doch die Gastgeber schlugen zwei Mal entscheidend zu. Nach der 2:0-Führung verkürzten die Dalkinger nur noch per Strafstoß. „Eggenrot hat glücklich gewonnen“, stellte SF-Abteilungsleiter Franz Mai fest.

Kreisliga B IV: SV Ebnat II - RV Spvgg Ohmenheim 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Marijo Erdeli (22.), 1:1 Marc Philipp Werner (38.), 2:1 Cemal Krasniqi (85.), 3:1 Nico Szautner (86.). Die Ebnater Reserve tat sich in der ersten Halbzeit schwer. Erst in Durchgang zwei beherrschte der Spitzenreiter Ball und Gegner, ließen aber klare Möglichkeiten aus und kamen erst kurz vor dem Ende durch einen Doppelschlag zum verdienten Erfolg.