Türkei: Online-Vortrag im Torhaus

Die Türkei erlebte in der jüngeren Vergangenheit eine der dramatischsten autoritären Wenden. In einem Online-Vortrag der vhs Aalen am Mittwoch, 6. Juni um 19.30 Uhr im Torhaus beschäftigt sich Cengiz Günay vom Österreichischen Institut für Internationale Politik (oiip), Wien, mit der Frage, wie und warum diese autoritäre Wende weiterhin von einem Großteil der türkischen Wählerschaft unterstützt wird, beleuchtet einerseits die Narrative und Mythen, die den Diskurs der AKP prägen und setzt sich andererseits mit den Mechanismen neo-autoritärer Macht auseinander.