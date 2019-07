Tübingen zu stark für Ellwangen

An diesem Sonntag haben die Ellwanger Elks mit 3:13 gegen die 2. Mannschaft der Tübingen Hawks den Kürzeren gezogen. Dadurch rückt die Spitze der Baseball-Verbandsliga enger zusammen.

Ellwangen hat auf die 2. Bundesliga einen Vorgeschmack bekommen. Tübingen nutzte sein Heimrecht und verstärkte seine Mannschaft mit Spielern aus der 2. Bundesliga. Doch das darf keine Entschuldigung für die Leistung der Elks. An diesem Tag fehlte irgendwie der letzte Schritt, der eine Zentimeter zum Ball oder der schnelle Gedanke im Kopf. Alles was vergangene Woche in Freiburg so gut funktionierte, fehlte in den ersten vier Innings bei Ellwangen fast völlig.

Tübingen nutzte dies und führte bereits zu diesem Zeitpunkt mit 13:0. Erst im 5. Inning zeigten die Elks, was sie zu leisten im Stande sind. Mit dem 3 RBI Double von Johannes Jakob schlug er Konstantin Schiele, Emil Behr und Jonathan Conzelmann nach Hause zum 13:3. Danach fand auch die Verteidigung der Elks wieder statt und ließen zwei Innings keine Punkte der Hawks zu. Doch die Hypothek war für das Ellwangen Baseball-Team zu hoch – das Spiel war im 7. Inning mit 3:13 vorzeitig verloren. Es bleibt am Ende nur zu hoffen, dass Tübingen seine weiteren Spiele genauso ernst nimmt und die Elks die Spielpause nutzt sich wieder auf ihre Stärken zu besinnen.

Das nächste Spiel steigt am 28. Juli in Gammertingen gegen die Royales statt.