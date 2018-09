Tödliche Messerstecherei: Haftbefehl gegen Nachbarn

Der 46-Jährige, der am Mittwoch in Steinheim am Albuch einen 53-jährigen Mann getötet haben soll, wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass der Beschuldigte sein Opfer am Mittwochabend auf einem Parkplatz abgepasst und mit einem Messer auf ihn eingestochen habe. Der Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Der Festgenommene befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte und das Opfer waren Nachbarn und kannten sich. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Polizei ermitteln jetzt intensiv die Hintergründe und Motivlage der Tat.

