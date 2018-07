Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Sonntagabend, 23.30 Uhr,und Montagmorgen, 7 Uhr, Zutritt in ein Gebäude in der Ulmer Straße verschafft, wo derzeit anlässlich der Fußball-WM ein Biergarten betrieben wird. Aus dem Biergarten entwendeten die Täter unter anderem einen Laptop sowie diverse Spirituosen im Gesamtwert von rund 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240 entgegen.