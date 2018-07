Täter stehlen Motorrad.

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen zwische 2.30 und 3 Uhr ein Motorrad gestohlen. Dieses war in einem Hof in der Elisabethenstraße abgestellt und mittels Lenkerschloss gesichert. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine BMW S1000R, Farbe weiß und blau, amtliches Kennzeichen AA-S 374.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verbleib des Kraftrades machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 524-150, zu melden.