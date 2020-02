Täter stehlen hochwertiges Tablet aus einer Wohnung

Über den Lichtschacht eines Kellerfensters sind Unbekannte am Dienstag in ein Wohnhaus in der Schellingstraße eingestiegen. Die Täter entwendeten aus der Wohnung ein hochwertiges Tablet, das auf einem Sideboard abgelegt war.

Andere Wertgegenstände ließen die Einbrecher unberührt zurück, ehe sie das Gebäude über die Eingangstüre wieder verließen. Der Wert des entwendeten Geräts beläuft sich auf rund 1300 Euro; ferner war ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.