Täter stehlen hochwertige Jacken

Zwei Männer haben am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr in einem Sportgeschäft in der Ernst-Abbe-Straße hochwertige Jacken gestohlen. Während einer der Unbekannten die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, packte der zweite wohl insgesamt neun hochwertige Goretex Hardshell Jacken der Marke Arcteryz in eine Sporttasche, die er dabei hatte.

Als der Unbekannte das Geschäft verließ, schlug die Diebstahlwarnanlage an, woraufhin der Mann flüchtete. Auch sein Begleiter, der sich noch kurz im Geschäft aufgehalten hatte, flüchtete. Der Wert der entwendeten Kleidungsstücke beläuft sich auf rund 6000 Euro.