Täter stehlen Diebesgut im Wert von 30 000 Euro.

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, in einem Gebäude in der Ulmer Straße fette Beute gemacht. In dem Haus befindet sich derzeit eine Baustelle, im Keller sind Kupferkabel verlegt. Diese trennten die Täter mit einem Kabelschneider ab. Insgesamt nahmen sie rund 100 Meter Kabel mit einem Gewicht von rund 300 Kilogramm mit. Der Gesamtschaden, der durch den Diebstahl entstand, wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.