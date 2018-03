Ein unbekannter Täter ist vermutlich in der Nacht zum Dienstag in ein Lokal in der Gartenstraße eingebrochen. Der Täter gelangte durch ein Fenster ins Gebäude. Nach den bisherigen Feststellungen des Betreibers, der den Einbruch am Dienstagnachmittag bemerkte, wurde nichts gestohlen. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.