Szenario: Ein Felssturz im Bergwerk

Ein fiktiver Felsbruch im Besucherbergwerk Tiefer Stollen in Wasseralfingen hat einen Übungsalarm für die DRK-Bergwacht Aalen und die DRK-Bereitschaft Aalen ausgelöst. Durch herabstürzende Felsbrocken, so die Übungsannahme, wurden Besucher des Bergwerks verletzt. Um das Szenario nahe an der Realität zu üben, zeigten die Mimen des DRK Wasseralfingen ihr volles Talent.

Sechs Besucher konnte der Bergmann mit dem Zug ins Freie verbringen, diese wurden auf dem Vorplatz des Bergwerks vom DRK Aalen versorgt, Unterstützung erhielten sie von der Bergwacht Aalen. Ziel war hier, sich gegenseitig kennenzulernen und gemeinsam zu arbeiten.

Die im Bergwerk verbliebenen drei Besucher stellten die Retter vor die Herausforderung, in das Bergwerk einfahren zu müssen. Das Team der Bergretter musste notwendiges Rettungsmaterial mit dem Zug hineinbringen. Gemeinsam mit der Bereitschaft Aalen wurden die Retter nach Einweisung des Bergmanns mit dem Zug ins Innere gebracht. Geübt wurde hier neben der notwendigen Patientenversorgung auch die Kommunikation mit der Einsatzleitung der DRK-Bereitschaft Aalen außerhalb des Bergwerks, die Rettung unter Seilsicherung durch die Bergwacht und das Transportieren der Verletzten mit dem Rettungsmaterial.

Fritz Rosenstock, der Betriebsleiter des Besucherbergwerks Tiefer Stollen, dankte am Ende den beteiligten Organisationen für die Übung zusammen mit seinen Bergleuten. Die Verpflegungseinheit des DRK Unterkochen sorgte für den Abschluss der Veranstaltung