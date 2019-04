Syrische Flüchtlingskinder: Vereinsziel erreicht

Viel Spendengeld hat der Verein „Hilfe für syrische Flüchtlinge“ für die Aalener Schule eingesammelt. Gegründet worden war er 2015 unter dem Eindruck der erschütternden Kriegsbilder in Syrien, die auch in der Region Hatay/ Antakya deutliche Spuren hinterlassen hatten: In unmittelbarer Nähe hinter der syrischen Grenze waren 450 000 Flüchtlinge gestrandet, ein Drittel darunter Kinder. Nachdem die Aalener Schule in Reyhanli, was zur Metropolregion Hatay gehört, steht und ein Sportplatz (mit zwei Spielfeldern) gebaut wurden, dreht sich nun die Frage darum, was aus den restlichen Spendengeldern des Vereins wird. Es sind immerhin rund 60 000 Euro.

Die Spendenbereitschaft an den Verein und seine Direkthilfe vor Ort im besten Sinne war groß. Für das Schulhaus mit seinen 24 Klassenzimmern flossen 100 000 Euro an Spendengeldern, die Stadt legte 50 000 Euro aus dem Haushalt dazu, Geld gab es auch vom Land und vom Kreis. Insgesamt kamen 436 000 Euro zusammen.

Am Rande der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Aalen und Hatay/Antakya (2015) hatte die Aalener Delegation unter der Leitung von Aalens OB Thilo Rentschler die durch den Syrienkrieg verursachten Probleme in Antakya erlebt und wollte helfen.

80 Prozent der Syrer werden wohl in Türkei bleiben

Noch in der Türkei wurde beschlossen, eigens einen Verein für den Schulhausneubau zu gründen. Auch um Fluchtursachen zu bekämpfen und den Kindern vor Ort eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft zu bieten, wie Rentschler (erster Vereinsvorsitzender, Alt-OB Ulrich Pfeifle ist sein Stellvertreter) damals erklärt hatte. Bis zu 1500 Kinder wurden in der neuen Schule von syrischen Lehrern unterrichtet im Zweischichtbetrieb. Etwa 80 Prozent der Syrer werden vermutlich in der Türkei bleiben und sollen dort ins Schulsystem integriert werden.

Die Aalener Schule soll ab nächstem Jahr zum staatlichen Gymnasium für die Klassen Neun bis Zwölf werden und im Namen die Freundschaft zwischen Aalen und Antakya tragen.

Die Zielsetzung des Vereins, der Schulbau inklusive schulischer Infrastruktur, ist damit erfüllt. Allerdings gibt es in der Region nun ein neues Problem: Syrische Straßenkinder, alleine, ohne Eltern oder Verwandte. Um die kümmert sich momentan vor Ort ein privater Verein, erklärt Kassiererin Michaela Blank.

Ausstellung kommt voraussichtlich nach Kiel

Ein Teil der restlichen Spendengelder könnte in die Hilfe des Vereins für syrische Straßenkinder fließen. Wenn alle Spendengelder zweckgebunden ausgegeben wurden, strebt der Verein seine Auflösung an. Bei der Vereinsversammlung wurde auch die Dokumentation und Fotoausstellung „Kriegskinder“ von Thorsten Vaas, Redakteur bei den „Aalener Nachrichten“, erwähnt. Zu sehen war sie an drei Aalener Schulen. Wie Pfeifle erklärte, stieß die Ausstellung auf sehr großes Interesse. Zu sehen wird sie voraussichtlich Ende 2019 auch in Kiel sein, das ebenfalls Partnerstadt von Antakya ist.