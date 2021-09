SVW will noch effektiver und konsequenter in der Chancenauswertung sein

Nach dem dritten Auswärtssieg am vergangenen Wochenende beim TV Echterdingen steht nun am kommenden Samstag das nächste Heimspiel des Fußball-Landesligisten SV Waldhausen gegen den SV Bonlanden an. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Bonlanden blieb bislang hinter ihren Erwartungen zurück. Nach Abbruch der vergangenen Saison belegte Bonlanden den ersten Platz. Aktuell belegt die Mannschaft mit sechs Punkten den 17. Platz. Durch Urlauber und Verletzungen musste vor allem die Abwehr umgestellt werden. Auch der Weggang von Torjäger Caglar Celiktas zum TV Echterdingen konnten nicht kompensiert werden. Die Mannschaft aus Bonlanden ist trotzdem mit erfahrenen Spielern gespickt. Am vergangenen Wochenende konnte sie ihre Stärke mit einem 4:0-Sieg gegen den SV Ebersbach unter Beweis stellen.

Waldhausen (3.) wird auch gegen Bonlanden wieder engagiert zu Werke gehen müssen. Konzentration bei den Standards sind gefragt. Hier ist der SVB immer wieder zu Toren gekommen. In der Offensive gilt es für den SVW noch effektiver und konsequenter in der Chancenauswertung zu sein – in sieben Spielen gelangen 11:9-Tore und 14 Punkte. Trainer Jens Rohsgoderer wird seine Mannschaft zum Spiel gegen Bonlanden wieder top einstellen.