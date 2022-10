SVW-Trainer Rohsgoderer: „Waldstetten ist ein Vorbild für uns“

Den Platz an der Sonne haben die Landesliga-Fußballer aus Waldhausen abgeben müssen. Das Derby gegen den SV Neresheim wurde den Überfliegern um Trainer Jens Rohsgoderer zum Verhängnis. Doch das täuscht natürlich nicht über die bislang sensationelle Runde des SVW mit 28 Punkten aus elf Spielen hinweg. Platz zwei hinter dem TSV Oberensingen (29 Punkte), das hätten wohl alle Fans aus Waldhausen vor dem ersten Spieltag sofort unterschrieben. Die Saison ist noch lang und das Ziel lautet freilich weiter, Klassenerhalt. Sebastian van Eeck hat sich vor dem anstehenden Duell gegen den TSGV Waldstetten (Sonntag, 15 Uhr) mit dem Trainer des SVW unterhalten.

Jens ganz ehrlich, wie sehr schmerzt die 1:3-Niederlage im Derby heute noch?

Klar ist es eine Derbyniederlage, die hat am Tag selber und danach noch weh getan. Jetzt aber ist das Spiel abgehakt. Auch in diesem Spiel konnte man letztlich nur drei Punkte ergattern. Wir sehen da die ganze Runde und vor allen Dingen immer das nächste Spiel.

Außerdem hat man immer noch sechs Punkte Vorsprung auf den SVN.

Ja, aber das ist nicht meine erste Priorität zu schauen, wie viele Punkte Neresheim auf dem Konto hat.

Was waren die Gründe für die erste Saisonniederlage?

Es kamen an diesem Tage mehrere Sachen zusammen. Verletzungen, Krankheit und damit eben eine dünne Personaldecke. Geärgert hat mich aber vor allen Dingen das Zustandekommen der Pleite. Es waren zwei eigene Fehler, die zur Niederlage geführt haben. Dazu kam auch eine gewisse Passivität in den ersten 45 Minuten. Dass aber irgendwann eine Niederlage kommen wird, das war uns allen klar. Die Tatsache wirft uns sicher auch nicht um. Das ist auch überhaupt nicht tragisch.

Nun wartet an diesem Sonntag das nächste schwere Spiel und die Gretchenfrage: Ist das Spiel gegen Waldstetten für Dich ein Derby oder eher ein Ostalbkreis-Duell?

Ich finde, man kann da nicht direkt von einem Derby sprechen, da finde ich den Namen Ostalbkreis-Duell passender. Das hört sich gut an. (lacht). Neresheim ist ein Derby. Das Spiel gegen Waldstetten ist für mich ein ganz normales Spiel.

Wie verlief die Vorbereitung auf das Spiel bislang?

Ganz normal. Da haben wir auch nach der ersten Saisonniederlage nicht groß was verändert. Etwas zu schaffen macht uns aber eine Krankheitswelle, die uns erreicht. Da hoffe ich aber, dass der eine oder andere Spieler wieder rechtzeitig mit an Bord ist.

Wer wird fehlen?

Auf jeden Fall Fabian Weiß und Patrick Bühler aus privaten Gründen. Dazu kommt noch ein Fragezeichen hinter Kevin Mayer, der aktuell noch krank ist.

Zurück zum kommenden Gegner: Wie siehst Du den TSGV Waldstetten (Tabellen-6., 18 Punkte)?

Waldstetten ist ein Vorbild für uns. Aufgrund der Kontinuität, der langen Zugehörigkeit zur Landesliga und dem, was sie sich in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Die Mannschaft ist insgesamt sehr gut aufgestellt. Da denke ich beispielsweise an einen Simon Fröhlich, Lukas Hartmann, Mario Rosenfelder, Felix Bauer oder Marcel Waibel. Das große Plus sind die mannschaftliche Geschlossenheit und die individuelle Qualität. Das wird mit Sicherheit ein sehr interessantes und spannendes Spiel. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Waldstetten und zu Trainer Bernd Maier. Da freue ich mich schon heute auf das Aufeinandertreffen.

Das Programm wird auch danach nicht leichter, oder?

Wir haben die Runde gut angefangen, aber wir wissen, dass der Oktober und November gerade auch vom Spielplan her sehr harte Monate werden. Das zeigen auch die Platzierungen, die die Gegner haben. Wir spielen nach Waldstetten gegen Bad Boll, Bonlanden, Blaubeuren und Echterdingen. Das heißt, wir haben nun viele Gegner, die auf den vorderen Plätzen stehen. Das sind auf jeden Fall zwei knackige Monate. Daher sind wir froh, dass wir zu Beginn die Punkte in dieser Vielzahl gesammelt haben.