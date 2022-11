SVW möchte individuelle Fehler abstellen

An diesem Samstag empfängt die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer den TV Echterdingen. Anpfiff der Partie im heimischen KAMPA-Sportpark in Waldhausen ist um 14.30 Uhr.

Am vergangenen Spieltag musste die sonst so starke Defensive des SVW fünf Gegentore hinnehmen und verlor am Ende mit 3:5 beim offensiv stark aufspielenden Aufsteiger aus Blaubeuren. In Summe ist der SV Waldhausen auch aufgrund zu vieler individueller Fehler seit nun fünf Spielen sieglos. Im vorletzten Hinrundenspiel trifft der SVW auf eine von Trainer Giuseppe Iorfida immer sehr gut eingestellte Mannschaft.

Bisher ist der TVE tabellarisch noch hinter den eigenen Erwartungen geblieben, könnte jedoch mit drei Punkten zur Spitzengruppe aufschließen. Am vergangenen Wochenende konnte der TVE mit 2:1 gegen Waldstetten gewinnen und ist nun seit sechs Spielen ohne Niederlage. Auswärts musste der TVE erst eine Niederlage hinnehmen und zählt dadurch zu den stärksten Auswärtsteams der Liga. Der TVE konnte sich vor der Runde mit zwei hochkarätigen Offensivakteuren verstärken. Ugur Yilmaz kam vom SV Bonlanden und konnte bisher 13 Saisontore erzielen. Damit steht er mit einem Tor mehr als Kevin Mayer auf Platz eins der Torjägerliste.

Des Weiteren konnte man aus Plattenhardt den Ex-Heidenheimer Michael Deutsche verpflichten. Zusammen mit Celiktas und Rui Tiago verfügt der TVE über eine extrem gefährliche und breit aufgestellte Offensivabteilung.

Nachdem die zuletzt ausgefallenen Spieler Wesley Wicker, Vedat Yel, Pa Bangura und Philipp Schiele wieder teilweise trainieren konnten, hofft Trainer Jens Rohsgoderer wieder auf mehr Optionen im Kader. Derweil konnten Carsten Legat und Jeffrey Janik nur eingeschränkt trainieren. Fehlen wird Fabian Dolderer, der sich unter der Woche im Training verletzte.