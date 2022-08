SVW-Keeper: „Saisonziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz“

Erster nach vier Spieltagen, zwölf Punkte, vier Siege und ein Torverhältnis von 11:1. Der SV Waldhausen ist aktuell die beste Mannschaft in der Landesliga II. Gefolgt vom SV Bonlanden (10 Punkte) und dem TSV Bad Boll (10) thront die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer an der Spitze. Nun wartet an diesem Samstag die Mannschaft von Trainer Benjamin Bilger auf den SVW (15.30 Uhr). Doch wer die Auftritte von Waldhausen gesehen hat, dem muss auch vor dem Aufsteiger Donzdorfer JC nicht bange sein. Sebastian van Eeck hat sich mit dem derzeit erkrankten Torhüter und Kapitän, Dennis Wille (28 Jahre) über den perfekten Start des SVW unterhalten.

Herr Wille, Tabellenerster nach vier Spieltagen, und zwar ohne Niederlage. Was ist los in Waldhausen?

Natürlich freuen wir uns sehr (lacht). Wir hätten uns keinen besseren Start wünschen oder ausdenken können. Mit vier Siegen zu Anfang, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Die Vorbereitung hat aber natürlich schon gezeigt, dass wir noch einmal einen Schritt nach vorne gekommen sind im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Woran machen Sie das fest?

Zum einen an den Ergebnissen in der Vorbereitung und eben auch an unseren Neuzugängen.

Hochkaräter wie Fabian Weiß oder Michael Schiele aus Dorfmerkingen zum Beispiel.

Richtig, die beiden sind sicherlich keine Unbekannten auf der Ostalb und haben auch schon lange höherklassig gespielt. Die helfen uns brutal weiter. Dazu sind wir in der Breite und der Spitze des Kaders noch einmal besser geworden.

Dennoch konnte man so einen starken Start nicht erwarten. 2:0 gegen Verbandsliga-Absteiger Türk-Spor Neu-Ulm, 3:0 gegen Frickenhausen, 3:0 gegen Bettringen und zuletzt 3:1 gegen den TSV Buch – eine Demonstration der Stärke.

Mit dem Torverhältnis und der Deutlichkeit der Ergebnisse, damit haben wir sicherlich nicht gerechnet. Nur ein Gegentor nach vier Spieltagen, das zeigt, dass wir auch in der Defensive wieder unsere Stabilität gefunden haben. Die hat uns auch schon in der vergangenen Saison in der Vorrunde ausgezeichnet.

Nur ein Gegentor, das spricht sicherlich zudem für die Qualität der Torhüter. Zuletzt stand seit dem zweiten Spieltag Dominik Schlipf im Kasten. Wann kehren Sie zurück?

Ich bin einfach aktuell nicht fit. Das hängt mit meiner Erkrankung zusammen, die man immer noch beispielsweise an meiner Stimme hört. Zudem habe ich nicht wirklich trainieren können in der vergangenen Zeit.

Wie lange dauert es bei Ihnen noch?

Kann ich so aktuell nicht sagen. Das zieht sich schon eine ganze Weile. Natürlich hoffe ich, dass ich schnell wieder dabei sein kann.

Zwischen den Pfosten?

Das darf der Trainer entscheiden.

Vielleicht ein Wort zu Ihrer Vertretung: Wie bewerten Sie die aktuelle Leistung von Dominik Schlipf in den vergangenen Partien?

Das macht uns oben in Waldhausen einfach stark, dass jeder dem anderen seine Chancen gönnt. Da steht jeder für jeden ein. Das gilt bei uns für die Feldspieler und natürlich auch für uns Torhüter. Ich bin jetzt auch schon acht Jahre beim SV Waldhausen und dass Dominik und ich ein sehr starkes Duo sind, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Das freut mich auch und es hilft der Mannschaft und dem Verein weiter.

Blicken wir voraus auf das Wochenende: Was ist drin im Spiel gegen Donzdorf?

Mit Donzdorf kommt kein normaler Aufsteiger zu uns. Das ist ein Verein, den ich unter den ersten vier Teams der Liga sehe. Das ist eine Wasserstandsmeldung für uns. Da kann man sich wirklich richtig messen und da sieht man, wo wir stehen. Aber klar, wir spielen zu Hause und wollen auch dieses Spiel gewinnen. So selbstbewusst können wir sein und so selbstbewusst sind wir auch. Wir wollen die Serie ausbauen.

Was ist drin in der Saison? Mancher Trainer nennt den SV Waldhausen schon als Meisterschaftskandidat.

Also wir als Mannschaft denken immer nur von Spiel zu Spiel. Dass da von außen viele Sachen an uns herangetragen werden, das ist klar. Wir werden mit Sicherheit eine Phase in der Saison haben, in der wir vielleicht mal drei Spiele nicht gewinnen. Wir wollen einfach jedes Spiel positiv gestalten und wenn wir alles raushauen, dann werden wir unsere Spiele auch gewinnen. Die Qualität haben wir, das ist ganz klar. Nach vier Spieltagen ist es noch zu früh, um von Zielen abzurücken. Unser Saisonziel ist und bleibt ein einstelliger Tabellenplatz. Über andere Dinge können wir gerne in einem halben Jahr noch einmal sprechen (lacht).