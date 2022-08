SVW gewinnt auch in Buch

Der Fußball-Landesligist Waldhausen bleibt in der Erfolgsspur und mit nun zwölf Punkten Spitzenreiter.

Am vierten Spieltag erwischte der SVW einen guten Start und konnte durch zwei Standardsituationen in Führung gehen. In der 11. Minute verwandelte Philipp Schiele einen Freistoß direkt. Nur vier Minuten später konnte der SVW durch einen schönen Kopfball von Fabian Weiß auf 2:0 erhöhen (15.). In der Folge entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel. In der 20. Minute wurde ein Bucher Spieler unglücklich im Strafraum zu Fall gebracht, sodass der Unparteiische Nico John auf den Punkt zeigte. Den fälligen Strafstoß hielt SVW-Keeper Dominik Schlipf mit einer starken Parade. In der zweiten Halbzeit hatte der SVW zwei gute Möglichkeiten um das Spiel zu entscheiden, jedoch wurden beide vergeben. In der 54. Minute verkürzte Buch durch Egle auf 1:2. Infolgedessen erhöhte Buch den Druck. In der 90. Minute machte der SVW durch Janik den Sack zu.