SVW empfängt die SG Bettringen

Bereits am Mittwochabend (18.30 Uhr) trifft der SV Waldhausen in der Fußball-Landesliga zuhause auf den Aufsteiger, die SG Bettringen. Der SVW ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen sehr gut in die neue Saison gestartet und möchte auch gegen Bettringen weiter nachlegen.

Trotz dessen, dass der Aufsteiger mit zwei Niederlagen in die neue Spielzeit gestartet ist, ist man sich im Lager des SVW bewusst, dass dies alles andere als eine leichte Aufgabe werden wird, denn bereits zu Bezirksliga-Zeiten traf man schon häufiger aufeinander. Um auch im dritten Spiel in Folge erfolgreich zu sein, wollen die Landesliga-Fußballer des SVW weiterhin mannschaftlich geschlossen auftreten, defensiv konzentriert gegen den Ball arbeiten und offensiv die sich bietenden Chancen effizient ausnutzen.

Nach der Hitzeschlacht am vergangenen Wochenende gilt es nun erneut, alle Kräfte zu mobilisieren, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten. Aufgrund von Blessuren und privater Termine stehen auch am Mittwochabend Fragezeichen hinter mehreren Akteuren, sodass sich wieder spät herausstellen wird, wer einsatzfähig sein wird.