SVN: Zielstrebig zum 3:0-Sieg

Hochverdienter Sieg für die Klosterstädter: Der SV Neresheim gewann an diesem Mittwochabend in der Fußball-Landesliga mit 3:0 (2:0) gegen den TSV Deizisau. Von Anfang an spielte Neresheim zielstrebig nach vorne. Nach sechs Minuten jubelte der Neresheimer Anhang. Nach schöner Vorarbeit von Pfeifer konnte Lukina zur Führung einköpfen. Neresheim erarbeitete sich weitere Torchancen. Es dauerte aber bis zur 37. Minute bis Mango – wieder nach schöner Vorarbeit von Pfeifer – nur noch einnicken musste zur 2:0-Halbzeitführung. Nach der Halbzeitpause verwaltete Neresheim das Spiel geschickt und konnten immer wieder gute Konter setzen. Eine davon konnte Miladinovic nach schöner Vorarbeit von Mario Schmid zum 3:0 einschieben. Deizisau blieb aber durch einen kuriosen Freistoß mit einem Pfostentreffer gefährlich. Der Blick voraus: Am Sonntag spielt Neresheim (9.) in Waldstetten (11.). Die Mannschaft ist fast komplett und möchte weitere Punkte einfahren. Bis auf Thorben Joos sind alle an Bord. Waldstetten ist als Titelfavorit in die Runde gestartet, vielleicht kann Neresheim für eine Überraschung sorgen

SVN: Aubele - Lukina, Schmid, Mango (71. Yildiz 71), Filipovic, Banen Essome (90. Kuptz), Miladinovic (85. Schmitt), Miketek, Schultes (78. Cay), Pfeifer, Marianek. Tore: 1:0 Lukina (6.), 2:0 Mango (37.), 3:0 Miladinovic (63.).