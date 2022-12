SVN: Knappe Niederlage gegen kämpferisch starke Bucher

Im Topspiel der Landesliga unterlag der SV Neresheim dem TSV Buch mit 1:2.

Zu Beginn des Spieles war es ein Abtasten auf beiden Seiten. Die Abwehr um Lukina stand sicher. Erstes Lebenszeichen der Bucher gab es in der 21. Minute. Torhüter Samuel Aubele zeigte einen tollen Reflex und klärte stark. Nur sieben Minuten später gingen die Gäste allerdings mit 1:0 in Führung. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld konnte die Abwehr nicht klären. Viele intensive Zweikämpfe im Mittelfeld bestimmten das Spielgeschehen. Nach einem Freistoß in der 37. Minute hatten die Klosterstädter eine gute Chance. Der Bucher Torhüter klärte aber überragend zur Ecke. In der Nachspielzeit nochmals eine gute Torchance. Wieder klärte der Torhüter.

Nach einer Flanke von Mario Schmid in der 51. Minute, köpfte Michael Wende knapp am Tor vorbei. Buch erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. Bei einem Freistoßtor hatte Aubele das Nachsehen. Neresheims Trainer Andreas „Bobo“ Mayer wechselte mit Fabio Mango und Marcel Klenk weitere Offensivkräfte ein. Beide waren sofort im Spiel und konnten in Spielminute 77 über eine tolle Kombination auf 1:2 verkürzen. Mit einem Hackentrick war Klenk erfolgreich. Jetzt gaben die Klosterstädter richtig Gas und wollten unbedingt den Ausgleich.

Kurz vor Schluss die dickste Chance für die Klosterstädter. Der Torabschluss von Klenk ging aber knapp am Tor vorbei. So blieb es beim 1:2. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht im Spiel. Buch hatte die besseren Zweikämpfe. Die zweite Halbzeit war besser, leider hat es nicht mehr zum Ausgleich gereicht. Am kommenden Samstag haben wir unser Nachholspiel in Blaubeuren, da wollen wir nochmal voll punkten“, so Neresheims Trainer Mayer.