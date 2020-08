Die „Horse classics“ 2020 sind zu Ende. Trotz durch die Coronaverordnung vorgegebene Gebote fand in Ellwangen-Killingen vier Tage hochkarätiger Pferdesport auf der Reitanlage Walter statt. Die HelferInnen der Reitsportgemeinschaft (RSG) Ostalb hatten alles gegeben, um ihren Gästen, den Sportlern, Pferden und Zuschauern beste Turnierbedingungen zu bieten. Von Donnerstag bis Sonntag hatten sich zirka120 Teilnehmer für die insgesamt 19 Prüfungen angemeldet, bis zu 750 Pferde waren auf der Reitanlage Walter erwartet worden und jeden Tag fanden Springprüfungen der schweren Klasse S statt, bereits am Freitag Mittag ein Springen der Klasse S**. Besondere Spannung versprach das Barrierenspringen Klasse S am Samstagabend ab 20 Uhr und am Sonntag der große Preis von Walter Solar, eine Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde. Diese wurde von Sven Speidel vom RFV Essingen auf Dawson gewonnen. Sportlich gut aufgelegt zeigte sich auch der Hausherr und 1. Vorsitzende des RSG Ostalb, Mario Walter, konnte er doch in mehreren Prüfungen des Turniers, unter anderem im Barrierenspringen am Samstagabend auf Quindeur den Sieg davontragen. Auch die übrigen Reiter der RSG Ostalb erritten sich Siege und Platzierungen.

Einen hohen Stellenwert hat der Pferdesport auf der Ostalb und insbesondere in der Pferdestadt Ellwangen, so dass die gute Zusammenarbeit vom Ordnungsamt der Stadt und der Familie Walter in Killingen die Horse Classics 2020 ermöglichen konnte. Weitaus höhere Organisationsanforderungen stellte die Coronapandemie an die Planung eines der schönsten und beliebtesten Reitturniere im Süddeutschen Raum. So war die Teilnehmerzahl bei nahezu allen der 19 Springprüfungen eingeschränkt und Hygienekonzepte mussten ausgearbeitet und umgesetzt werden. Dies würdigte auch der 1. Bürgermeister der Stadt Ellwangen, Volker Grab, der sich am Sonntagnachmittag persönlich auf den Weg nach Killingen gemacht hatte, um seine Grußworte vor dem Start des großen Preises von Killingen zu überbringen. Es sei ihm eine besondere Freude, dass die Familie Walter und die Reitsportgemeinschaft (RSG) Ostalb dieses Turnier unter besonderen Bedingungen auf den Weg gebracht haben.

33 Paare hatten sich für die Springprüfung Klasse S** mit Siegerrunde eingetragen, nur sechs davon blieben im Umlauf fehlerfrei, drei Paare erritten sich durch eine schnelle Zeit trotz eines Abwurfs noch den Start in der Siegerrunde. Am Ende hatte Sven Speidel vom RFV Essingen mit Dawson, der auch in der Siegerrunde fehlerfrei blieb (0.00/38.34 Sekunden (s), einen deutlichen Vorsprung vor Sascha Braun vom RC Achern (0.00/40.49 s). Julius Ehinger leistete sich im Umlauf einen Fehler und platzierte sich so mit Borita auf Rang 3 (4.00/38.94 s). Der Sieger Sven Speidel nahm dafür die goldene Schleife und einen Sattel aus dem Hause SattelProfis Brugger entgegen.

Zwei glückliche Gewinner gab es an einem der weiteren Höhepunkte der vier Turniertage am Samstagabend, dem Barrierenspringen der Klasse S*. Sieben mutige Reiter und eine Amazone begannen unter Flutlichtbedingungen in einer Hindernishöhe von 1,50 Meter (m), die es fehlerfrei zu überwinden galt. Zwei Paare unterlief dabei ein Abwurf, so dass noch sechs ReiterInnen die nächste Runde mit einer Höhe von 1,65 m zu überwinden hatten. Am Ende gelang es Mario Walter (RSG Ostalb) mit Quindeur und Jörg Widmaier (PSZ Benzenbühl) auf Current Market die Höhe von 1,80 m mit ihren Pferden zu ohne Abwurf zu überspringen und sich so den Sieg zu teilen.

Der Hausherr Mario Walter zeigte sich auch noch in weiteren Prüfungen an den vier Turniertagen sportlich gut aufgelegt. Bereits am Donnerstag erritt er sich mit FBW Charlotta den dritten Platz in einer Springprüfung S* und gewann mit Felia eine Springprüfung M*, ebenso siegte er mit Quattro`s Cadeaux in der Springprüfung M**. Frank Wieland von der RSG Ostalb erritt sich mit Cayo den siebten Platz im großen Preis von Killingen und den dritten Platz mit Camilou im Springen der Klasse M*, sowie den zwölften Platz im Springen der Klasse S* auf Chaccus.

Madeleine Henner ritt in der Springprüfung Klasse A** mit Columbus auf Platz sieben und mit Felia in der Springprüfung Klasse L auf Rang vier, Yvonne Frey erreichte mit Juliette in der Springprüfung Klasse A** Platz zehn.

Dominiert wurde die Springpferdeprüfung Klasse A* (geschlossen) für junge Pferde von den Reiterinnen des gastgebenden Vereins. Hier siegte Madeleine Henner mit Little Lady und der Wertnote 8,2, gefolgt von Michelle Caroline Barthel auf Billy und der Wertnote 7,8. Nele Göhringer und Envoys Sweet Ella erritten sich mit der Wertnote 7,6 trotz eines Abwurfs Rang drei, gefolgt von Lisa Hederer und Colorado auf Rang vier (7,5).

Richter Jürgen Strauß lobte besonders die überdurchschnittliche Qualität der jungen Pferde, die in Killingen an den Start gegangen waren.

Der aus der Region stammende Teilnehmer an den Horse Classics, Hans-Peter Konle (RC Küps), war voll des Lobes über die reibungslose Oraganisation und die guten Bedingungen bei den Horse classics 2020, die sowohl bei Hitze, als auch bei den einsetzenden Platzregen sehr gute Bedingungen für die TeilnehmerInnen bieten konnten. „Große Turniere sind aktuell noch Mangelware, da viele Veranstalter den hohen Aufwand scheuten, umso erfreulicher sei es, dass die Familie Walter und die RSG Ostalb die Organisation und Durchführung so erfolgreich in die Hand genommen haben“, äußerte sich Konle anerkennend.