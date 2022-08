Sven Klein fährt zur WM nach Tschechien

Sven Klein vom Hundesportverein Fachsenfeld hat den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft 2022 im Gebrauchshundesport des VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) erreicht und sich damit nun für die FCI-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im vorigen Jahr war Fachsenfelds zweiter Vorstand und Übungsleiter Sven Klein mit seinem fünfjährigen Malinois-Rüden Donar für die Deutsche Meisterschaft des VDH qualifiziert. Diese fand in Coswig (Sachsen-Anhalt) statt.

Los ging es der Prüfungs-Abteilung A (Fährte). Donar konnte wieder seine guten Ausbildungskenntnisse abrufen und ließ sich bei seiner konzentrierten Suche nicht ablenken.

Das führte zu einer Wertung von 97 (von 100). In der Abteilung B (Unterordnung) erreichten die beiden dann 95 Punkte, erwiesen sich als perfekt eingespielt. In der dritten Prüfungs- Abteilung C (Schutzdienst) galt es nun, diese super Ausgangsposition zu nutzen – und das schafften die beiden. 96 von 100 Punkten wurden es. Die erreichte Gesamtpunktzahl von 288 bedeutete schließlich den dritten Platz und die Teilnahme an der WM, die vom 8. bis 11. September in Tschechien ausgetragen wird.