SV Waldhausen unterliegt zu Hause mit 1:5

Der SV Waldhausen unterlag dem TV Echterdingen zu Hause mit 1:5.

Nachdem man sich vor dem Spiel viel vorgenommen hatte und auch gut in die Partie gestartet war, folgte in der zwölfte Minute der erste Dämpfer. Nach einem Abspielfehler in der Abwehr, kam Rui Tiago an den Ball und wurde anschließend im Sechzehner zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ugur Yilmaz zum 1:0 für die Gäste. In der 23. Spielminute erhöhten die Gäste auf 2:0. Nach einem langen Ball auf die Außen kam es zu einem strittigen Kopfballduell, das jedoch nicht abgepfiffen wurde, sodass ein Echterdinger an den Ball kam, in den Rückraum auf Vran legte, der alleinstehend vor Schlipf zum 2:0 einschob. In der Folge kam der SV Waldhausen zu seinen ersten beiden guten Chancen. Nach einer Flanke von rechts setzte Mayer einen Kopfball nur knapp über den gegnerischen Kasten. Kurz darauf kam Mayer nach einer Flanke erneut zum Kopfball – knapp vorbei.

Kevin Mayer verwandelt Foulefmeter

In der 29. Minute fiel dann der Anschlusstreffer für den SVW. Timo Kamm setzte sich auf der linken Seite durch, drang in den Sechzehner ein und wurde anschließend zu Fall gebracht. Kevin Mayer übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter zum 1:2. Die Freude über den zu diesem Zeitpunkt verdienten Anschlusstreffer hielt jedoch nur kurz. In der 34. Minute stellte der TVE den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einem Chip-Ball war Rui Tiago auf der Außenbahn durchgedrungen, legte im Sechzehner quer und am langen Pfosten musste Celiktas nur noch einschieben. In der Folge hätte der TV Echterdingen das Ergebnis noch weiter erhöhen können, als Rui Tiago mit einem Distanzschuss nur die Latte traf.

4:1 fällt in der 73. Minute

Nach der Halbzeitpause versuchte sich der SV Waldhausen zurück in die Partie zu kämpfen und hatte auch zwei hochkarätige Chancen, doch beide Male vergab man alleinstehend vor dem gegnerischen Torhüter. Es kam, wie es kommen musste: Nach einem Ballverlust im Zentrum flankte Lars Bey auf den langen Pfosten, wo Rui Tiago zum 4:1 einschieben konnte (73.). Zehn Minuten später leistete sich der SV Waldhausen einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, sodass Zogaj im Sechzehner nur quer spielen musste und der eingewechselte Scharmann am langen Pfosten zum 5:1 einschob (83.). Somit ist der SV Waldhausen nun seit sechs Spielen ohne Sieg und trifft am kommenden Wochenende auswärts auf den Tabellenführer aus Oberensingen.