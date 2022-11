SV Waldhausen sichert sich einen Punkt beim Spitzenreiter

In einem hochklassigen Landesligaspiel trennen sich Spitzenreiter TSV Oberensingen und der SV Waldhausen 1:1. Während der gesamten Partie bekamen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe geboten, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Die ersten beiden Chancen der Partie hatte die Heimmannschaft aus Oberensingen. Nach einem Pass von der linken Seite schloss ein Oberensinger aus 16 Metern per Direktabnahme ab - links vorbei. Nach einem Ball aus dem Mittelfeld in die Spitze auf Kögler war dieser durch, konnte jedoch noch von Schiele gestört werden, sodass Schlipf den Abschluss des Stürmers parieren konnte. Nach einem Ballgewinn von Uhl auf der linken Seite, passte dieser in die Mitte, der Ball kam über Umwege zu Mayer, dessen Abschluss jedoch zu unplatziert war. Die nächste Chance konnte wieder der TSVO verzeichnen. Den Schuss von Ferdi Er aus rund 20 Metern konnte Schlipf erneut gut parieren. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte passte Jannik auf Wicker, welcher auf Mayer durch steckte, sodass dieser alleine auf den gegnerischen Torhüter zulaufen konnte und zum viel umjubelten 1:0 für den SVW einschob (27.). Die Freude über den Ausgleich hielt jedoch nur kurz. Zwei Minuten später köpfte Kotaidis nach einem Eckball zum 1:1 Ausgleich ein (29.). Zur Pause stand es 1:1. In der zweiten Halbzeit verpasste es der SVW sich für seinen hervorragenden Auftritt zu belohnen. Die größte Chance auf den Siegtreffer hatte Kevin Mayer. Am Ende blieb es beim 1:1.