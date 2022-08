SV Waldhausen gewinnt auch gegen Bettringen

Fußball-Landesligist SV Waldhausen hat am Mittwochabend gegen die SG aus Bettringen mit 3:0 gewonnen.

Waldhausen diktierte von Beginn an die Partie, ohne jedoch nennenswerte Chancen herauszuspielen. Durch einen schönen Doppelpass von Wesley Wicker und Fabian Weiß stand Letzterer alleine vor dem gegnerischen Torhüter, blieb cool und vollendete zum 1:0 (32.).

Drei Minuten später folgte erneut eine schöne Kombination über Wicker und Dolderer, Letzterer legte im Strafraum quer und Vedat Yel schob zum 2:0 ein (35.). Direkt nach der Halbzeitpause wurde Philipp Schiele im Strafraum gefoult, sodass der Unparteiische Alexander Mack auf den Punkt zeigte. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte souverän zum 3:0 (46.). In der Folge hatte der SVW das Spiel komplett in der Hand und hätte noch das eine oder andere Tor erzielen können. Am Ende gewinnt der SVW durch einen starken Auftritt verdient mit 3:0 und fährt nun am kommenden Sonntag zum Auswärtsspiel nach Buch, die ihre ersten drei Spiele ebenfalls gewinnen konnten.