SV Waldhausen geht leer aus in Bonlanden

Der SV Bonlanden ist kein gutes Pflaster für den Fußball-Landesligisten SV Waldhausen. Auch im dritten Spiel gegen Bonlanden konnte der SVW nicht punkten – 0:3 (0:2). Die erste Großchance in dieser Begegnung hatte der SVW.

Nach einer Unsicherheit in der Bonlander Hintermannschaft schnappte sich Vedat Yel das Leder und lief alleine auf den Torwart von Bonlanden zu. Dieser konnte jedoch diese Chance – es sollte vorerst die Einzige für die Waldhäuser gewesen sein – vereiteln. Bonlanden nahm nun immer mehr das Heft in die Hand und attackierte die Waldhäuser bereits früh in ihrem Spielaufbau. Die Abwehr von Waldhausen hatte Schwerstarbeit in der ersten Halbzeit zu abzuliefern. So fiel auch in der 23. Minute das 1:0. Die Waldhäuser Hintermannschaft bekam den Ball nicht aus dem Sechzehnmeterraum, ein Spieler von Bonlanden ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und schob zum Führungstreffer ein. In der Folgezeit dasselbe Bild, Bonlanden bestimmte das Spielgeschehen in Halbzeit eins. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Bonlandener noch zur völlig verdienten 2:0 Führung. In der zweiten Halbzeit hatte der SVW ein leichtes Übergewicht, nachdem Bonlanden einen Gang zurückgeschaltet hat. Der SVW konnte daraus kein Kapital schlagen. Man war in den Reihen vom SVW zwar bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, ohne Erfolg. Den Schlusspunkt setzte Bonlanden in der 86. Minute zum verdienten 3:0-Sieg.