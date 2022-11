SV Waldhausen: Endlich wieder drei Punkte?

An diesem Samstag trifft der SV Waldhausen um 14.30 Uhr auswärts auf den Aufsteiger FC Blaubeuren. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen, will die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer endlich wieder drei Punkte einfahren.

Mit dem FC Blaubeuren trifft der SV Waldhausen auf einen sehr spielstarken Gegner, der in der laufenden Saison bereits 18 Punkte einfahren konnte und derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz steht. Auffällig - der Aufsteiger stellt mit 18 Gegentreffern die viertbeste Abwehr der Liga. Blaubeuren wartet ebenfalls seit vier Spielen auf einen Sieg. Am vergangenen Spieltag verlor das Team von Florian Peruzzi auswärts beim TSGV Waldstetten mit 1:2. Vor der Saison konnte sich der Aufsteiger mit den Brüdern Bruno und Marko Covo aus Kroatien verstärken. Beide genossen eine professionelle fußballerische Ausbildung und konnten bereits mehrere Spiele in der zweiten kroatischen Liga absolvieren. Im Angriff konnte man den erfahrenen Ilir Tupella vom Verbandsligisten aus Ehingen von einem Wechsel nach Blaubeuren überzeugen. Der SV Waldhausen weiß somit um die individuelle Klasse des Aufsteigers. Da das letzte Heimspiel des FC Blaubeuren aufgrund eines unbespielbaren Platztes abgesagt werden musste, ist man im Lager des SVW gespannt, auf welchem Platz das Spiel ausgetragen wird. Unabhängig des Untergrunds ist der SV Waldhausen gewillt, alles wieder in die Waagschale zu werfen, um endlich wieder als Sieger vom Platz zu gehen.

Ähnlich wie in der vergangenen Woche kann der SVW personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Wesley Wicker fällt weiterhin mit einer Teilfraktur aus. Vedat Yel wird krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen.