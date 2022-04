SV Neresheim erkämpft sich drei Punkte

Der SV Neresheim empfing am Samstag den TSV Neu-Ulm und gewann mit 1:0 (1:0). Die Neresheimer starteten gut ins Spiel und hätten gleich zu Beginn in Führung gehen können. Doch das alt bekannte Manko, die Chancenverwertung, spielte wieder eine große Rolle.

Die Neresheimer waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, sodass Torhüter Aubele wenig bis nichts zu tun hatte. In der 37. Minute kam dann die Erlösung. Nach einem Pass von Mango im Strafraum der Gäste auf Yildiz, schob dieser eiskalt ein. Die Erlösung war groß und man merkte die Erleichterung in den Gesichtern der Spieler. Somit ging es mit einem 1:0 für die Heimmannschaft in die Kabine.

In der zweiten Hälfte des Spiels änderte sich jedoch das Spielverhalten. Neresheim verlor immer mehr den Faden im Spiel und spielte nicht mehr befreit auf. Dadurch bekamen die Ulmer immer mehr Spielanteile und konnten Druck auf die Defensive der Klosterstädter aufbauen. Dies resultierte auch zu einigen Torchancen für den TSV. Coach Andreas „Bobo“ Mayer ist natürlich glücklich mit dem Heimsieg, jedoch nicht mit der Art und Weise in der zweiten Halbzeit. Im Hinblick auf das nächste Spiel in Stammheim muss wieder eine Leistungssteigerung der Mannschaft kommen.