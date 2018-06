SV Lauchheim mit bewährten Kräften

Nachdem in einem spannenden Saisonfinale nicht nur der Klassenerhalt sondern auch Platz acht in der Bezirksliga Kocher/Rems erreicht worden ist, hat beim SV Lauchheim die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Bezirksliga und der Kreisliga B III längst wieder begonnen. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit hatte Olaf Saur bereits im Vorfeld seine Zusage gegeben, auch in der Saison 2016/17 als Cheftrainer beim SVL zur Verfügung zu stehen. Ihm unterstützend zur Seite steht nun Stefan Muck, der vom SV Waldhausen zurück an die Jagst gewechselt ist. Muck hat bereits seine Ausbildung zur Trainerlizenz B begonnen und wird in seiner Funktion als spielender Co-Trainer die ersten Trainererfahrungen sammeln können.

Darüber hinaus ist man in Lauchheim froh, dass, wie bereits im Vorjahr, Stjepan Crljic und Mario Enßlin die zweite Mannschaft durch die anstehende Saison in der Kreisliga B III führen werden. Philipp Neu leitet das Torwarttraining und ergänzt das Trainerteam. Es war das ausdrückliche Bestreben der sportlichen Leitung des SV Lauchheim dieses fünfköpfige Trainerteam für den Verein zu gewinnen und man ist sich sicher, für die anstehende Spielrunde bestens gerüstet zu sein.