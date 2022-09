SV Lauchheim feiert vierten Sieg in Serie

Vierter Sieg im vierten Spiel. Der SV Lauchheim bleibt in der Bezirksliga weiter ohne Punktverlust. Beim TV Straßdorf setzte sich der SVL mit 2:1 durch. Knappe Siege feierten auch der TV Neuler (3:2 bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen), der FV 08 Unterkochen (1:0 gegen den FC Bargau) und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II (3:2 gegen die DJK-SG Schwabsberg/Buch.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - DJK-SG Schwabsberg/Buch 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Kurz (3.), 1:1 Frank (10./FE), 1:2 Mack (27.), 2:2 Avdyli (56.), 3:2 Jaros (90.+4). Die Gäste gingen mit der ersten Aktion in Führung. Die TSG II fand nicht ins Spiel und lag zur Pause nicht unverdient zurück. Nach dem Wechsel kam die Heimelf besser ins Spiel und hatte die besseren Chancen. Die Schlussphase war sehr hektisch und die TSG schaffte noch den umjubelten Siegtreffer.

Unterkochen - Bargau I 1:0 (0:0). Tor: Volk (54.). Bargau war von Beginn an die bessere Mannschaft mit einigen Torgelegenheiten. Unterkochens Torwart Schönherr hatte allerdings einen glänzenden Tag erwischt und hielt gleich mehrfach. Anfangs der zweiten Hälfte ging die Heimmannschaft nach einem Eckball mit 1:0 in Führung und verteidigte diese beharrlich. Bargau kam etwa zehn Minuten vor Schluss zu einer ganzen Serie von Chancen, die aber allesamt mit vollem Einsatz und Pfostenglück verteidigt werden konnte. Am Ende hätte Unterkochen das 2:0 nach Kontern machen müssen, doch es blieb beim knappen 1:0.

Heldenfingen/Heuch. - Neuler 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Greiner (8.), 1:1 Grüner (12.), 1:2 Hinderberger (51.), 2:2 Koc (76.), 2:3 Schüll (89.). Die Gäste aus Neuler gingen bereits in der achten Minute mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fiel allerdings nur vier Minuten später. Die SG war nun die spielbestimmende Mannschaft und hatte durch Hering einige sehr gute Chancen. Es blieb aber beim 1:1. Neuler hatte in der Folge noch durch einen Strafstoß die Möglichkeit wieder in Führung zu gehen, doch Keeper Renner konnte sich hier auszeichnen und den gut getretenen Elfmeter parieren. In der 51. Minute gingen die Gäste aus Neuler wieder in Führung. Diese hielt bis zur 76. Minute. Durch eine Lucky Punch in der letzten Minute der regulären Spielzeit erzielte Neuler das 3:2 und ging somit als Sieger vom Platz.

TV Straßdorf - SV Lauchheim 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Hanke (45.+1), 1:1 Schuler (51.), 1:2 Maile (90.+1). Der Spitzenreiter erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1:0. Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff glichen die Gastgeber aus. Doch das war nicht der Schlusspunkt dieser Partie. Auch in Hälfte zwei traf Lauchheim in der Nachspielzeit und sicherte sich so drei Punkte.

Schnaitheim - Dorfmerkingen II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 M. Schoger (13.), 2:0 H. Hommel (2:0), 3:0 L. Schmidt (58.), 3:1 k. A. (73.), 4:1 M. Kolb (89.). Die TSG feierte einen klaren Erfolg gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen.