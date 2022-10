SV Jagstzell und der SC Unterschneidheim dominieren

Die Teams in den Kreisligen B III und B IV haben bereits zwischen sieben und neun Partien bestritten. So sieht aktuell der Stand aus:

Kreisliga B III: Das Maß der Dinge in dieser Liga ist der SV Jagstzell. Sieben Siege in sieben Partien lautet die Bilanz. Dazu hat man ein Torverhältnis von 26:5. Das ist die mit Abstand beste Abwehr – allerdings hat der SVJ erst zweimal zu Null gespielt. In den fünf anderen Partien kassierte man jeweils ein Gegentor. Mit 26 erzielten Treffern stellt man die zweitbeste Offensive, einzig die TSG Abtsgmünd hat noch ein Tor mehr erzielt. Ein Garant für den Erfolg des SV Jagstzell ist dabei Timo Ziegler. Er erzielte 17 der 26 Liga-Tore und führt damit die Torjägerliste an. Marius Kopp von der SGM Rindelbach/Neunheim muss sich mit 13 Saisontoren aber definitiv auch nicht verstecken.

Auf Platz zwei der Tabelle rangiert der A-Liga-Absteiger TSG Abtsgmünd. Der Rückstand zum SV Jagstzell beträgt, bei einer mehr absolvierten Partie, vier Punkte. In Lauerstellung auf den Aufstiegsrelegationsplatz ist die SGM Rindelbach/Neunheim. 15 Punkte hat man gesammelt – und dazu eine Partie weniger gespielt als Abtsgmünd. Eng zu geht es von Platz vier bis neun. Lediglich zwei Punkte trennen die Sportfreunde Eggenrot (Vierter, zwöf Punkte) und den TSV Hüttlingen II (Neunter, zehn Punkte). Auf Rang zehn und mit nur fünf Punkten befindet sich die DJK-SG Schwabsberg-Buch II. Der SSV Aalen II hat vier Punkte auf dem Konto. Nur ein Team hat in dieser Saison überhaupt noch nicht dreifach gepunktet: der Tabellenletzte TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III. Bislang gab es erst einen Punkt.

Kreisliga B IV: Bislang eilte der A-Liga-Absteiger SC Unterschneidheim förmlich von Sieg zu Sieg – bis vergangenen Sonntag. Beim FC Schloßberg musste man sich mit 0:1 geschlagen geben. Es war der erste Punktverlust überhaupt. Dennoch ist es bisher eine überragende Saison für den SC. Vor dieser Niederlage erzielte man 37 Tore in acht Partien. Das ist ein Schnitt von 4,6 Toren pro Spiel. Dazu gab es erst sechs Gegentreffer. Sowohl defensiv, als auch offensiv ist das Liga-Spitze. Dennoch konnte der schärfste Verfolger SV DJK Nordhausen/Zipplingen von diesem Ausrutscher profitieren. Fünf Punkte beträgt der Rückstand aktuell auf den Spitzenreiter – dazu hat Nordhausen/Zipplingen ein Spiel weniger absolviert. Da Unterschneidheim am kommenden Sonntag spielfrei hat, könnte der Rückstand dann nur noch bei zwei Punkten liegen – vorausgesetzt man geht beim Tabellenfünften SG Riesbürg als Sieger vom Platz.

Neuer Tabellendritter nach dem 1:0-Erfolg ist der FC Schloßberg mit 17 Punkten. Der FV 08 Unterkochen II und die SG Riesbürg belegen jeweils punktgleich (15 Punkte) Rang vier und fünf. Im Tabellenmittelfeld, mit jeweils noch einer zweistelligen Punkteausbeute, befinden sich die neugegründete SGM Stödtlen/Tannhausen II (sechster Platz, 13 Punkte) und der SV Waldhausen II (Rang sieben, elf Punkte).

Für den SV Ebnat läuft es im Oktober bislang. Noch vor zwei Wochen hatte man lediglich drei Punkte auf dem Konto. Doch zuletzt gab es zwei Siege in Serie,(8:2 gegen den SV Lauchheim II und 3:1 bei der SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen) und aus drei wurden neun Punkte und der achte Platz.

Ebenfalls neun Punkte hat der Kösinger SC gesammelt – aufgrund des schlechteren Torverhältnisses bedeutet das den neunte Tabellenplatz. Auf den weiteren Plätzen folgen die SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (sieben Punkte), die SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen III (sechs Punkte), der SV Lippach (vier Punkte) und der SV Lauchheim II (einen Punkt).