SV Buch mit zwei Niederlagen

Nach dem zweiten Wettkampftag warten die Bucher Luftgewehrschützen in der 1. Bundesliga Süd weiter auf den ersten Saisonsieg.

Auch der zweite Wettkampftag verlief für den SV Buch nicht nach Wunsch. Gegen den SV Germania Prittlbach gab es eine deutliche Niederlage. Petra Lustenberger traf auf Position I auf die Doppel-Weltmeisterin Isabella Straub. Straub erzielte perfekte 400 Ringe und ließ Lustenberger (393 Ringe) damit keine Chance. Auch auf den hinteren Positionen war Prittlbach sehr stark besetzt und damit fast unschlagbar.

Hier mussten sich Jana Knaier (388:396 Ringe gegen Sebastian Franz) und Marianne Hahn (389:399 Ringe gegen Julia Bauer) ebenfalls deutlich geschlagen geben. Besser lief es für Tobias Bäuerle. Er gewann sein Duell gegen Anna-Lena Geuther mit 393:386 Ringen. Beste Schützin des SV Buch in diesem Wettkampf war Stephanie Bauer. Sie lieferte sich mit ihrem Gegner Martin Strempfl ein Kopf-an-Kopf-Duell, bei dem die Führung häufig wechselte. Bauer schoss deutlich schneller als ihr Gegner. Nachdem sie ihren Wettkampf beendet hatte, musste Strempfl noch mehr als zehn Schuss abgeben und durfte sich dabei keinen Fehler erlauben. Dies gelang dem Österreicher und Bauer musste sich in diesem Duell knapp mit 395:396 Ringen geschlagen geben. Damit gewann Prittlbach mit 4:1.

Kleine Vorteile für Bucher Schützen

Gegen den SV Petersaurach rechneten sich die Bucher Schützen bessere Chancen aus. In der ersten Serie konnten sich alle fünf Bucher Schützen kleine Vorteile erarbeiten und führten in ihren jeweiligen Duellen. Petersaurach wurde in der zweiten Wettkampfhälfte stärker, den Bucher Schützen unterliefen immer mehr Fehler. Lustenberger schoss in diesem Wettkampf starke 398 Ringe. Damit gewann sie gegen Maren Prediger (390 Ringe). Bauer hatte zunächst gegen Martin Höllwarth geführt, dann schoss der Österreicher jedoch in drei Serien optimale 100 Ringe und gewann deutlich mit 397:390 Ringen. Die Führung zwischen Tobias Bäuerle und Vanessa Gleißner wechselte lange Zeit hin und her.

In der letzten Serie konnte Gleißner mit 99 Ringen den entscheidenden Vorteil erringen, Bäuerle verlor mit 390:392 Ringen. Knaier schoss eigentlich einen guten Wettkampf, hatte mit insgesamt sechsmal 9,9 aber viel Pech. Sie verlor unglücklich mit 390:391 Ringen. Marianne Hahn traf auf Position V auf Tina Grünwedel. Grünwedel hatte in den ersten Schüssen Probleme, fand nur schwer in den Wettkampf. Sie steigerte sich aber deutlich und zwang Hahn mit 388 Ringen ins Stechen. Dieses konnte sie mit 10:9 gewinnen und holte damit den zweiten Punkt für den SV Buch. Damit war aber auch dieser Wettkampf mit 2:3 verloren. Am 3. und 4. November ist der SV Buch Gastgeber in der Bundesliga, die Wettkämpfe werden in der Jagsttalhalle in Schwabsberg ausgetragen. Buch schießt am Samstag den letzten Wettkampf des Tages um 19 Uhr gegen Niederlauterbach, am Sonntag sind die Bucher Schützen dann um 13 Uhr gegen Dynamit Fürth am Start.