SV Buch im ersten Wettkampf erfolgreich

Auch in dieser Saison startet die erste Mannschaft des SV Buch in der Landesliga KK-Dreistellungskampf 3x20 Schuss. Im ersten Wettkampf konnten sich die Bucher Schützen mit 1681:1671 gegen den SV Hirschlanden durchsetzen und liegen in der Tabelle auf Platz zehn. Bester Schütze beim SV Buch war Markus Köppel mit 566 Ringen, damit liegt er in der Einzelwertung auf Platz 16.

Dazu kamen Louis Fürst (561 Ringe) und Patrick Thalheimer (554 Ringe) in die Wertung. Das geschlossene Mannschaftsergebnis wurde von Lea Drmola (552 Ringe) und Tobias Hahn (551 Ringe) vervollständigt. Nur zwei Mannschaften erzielten im ersten Wettkampf über 1700 Ringe. Dies waren der SV Stetten b.H. mit den beiden früheren Bundesligaschützinnen des SV Affalterbach Kerstin Kohler und Yvonne Schlotterbeck und der S-SV Leingarten. Für Leingarten erzielte Denis Weingart mit 589 Ringen ein Top-Resultat und liegt damit auch in der Einzelwertung in Führung.

Ergebnisse: SV Buch - SV Hirschlanden 1681:167; SV Neidlingen - SV Göggingen 1683:1696; SAbt Niederstetten - SV Hengstfeld 1633:1697; SV Ailringen - SVng Geifertshofen 1664:1694; SV Hirrlingen - Oberlengenhardt 1697:1675; SV Stetten b.H. - Ebhausen 1710:1685; Simmozheim - Leingarten 1691:1708; Rohrdorf - Stetten/Rems 1630:1653; SGes Bad Waldsee - SAbt Bad Wurzach 1647:1644; SGi Deuchelried - SV Oberteuringen 1677:1665.