SV Buch I mit schwachem Ergebnis

Der SV Buch bleibt auch am 4. Wettkampftag in der Bundesliga Luftgewehr sieglos. Ohne die Schweizerin Petra Lustenberger zeigten sich die Bucher Schützen im Wettkampf gegen Eichenlaub Saltendorf in schwacher Form und verloren deutlich mit 0:5. Stephanie Bauer traf auf Position 1 auf Nationalmannschaftsschützin Julia Simon, die eine bärenstarke Saison schießt.

So auch in diesem Wettkampf: Bauer verlor deutlich mit 391:398 Ringen. Tobias Bäuerle war noch am dichtesten an einem Punktgewinn dran. Nach der Hälfte des Wettkampfes führte er gegen seinen österreichischen Gegner Alex Schmirl mit einem Ring. Dann drehte der Österreicher aber auf und gewann letztlich mit 394:392 Ringen.

Unter den Möglichkeiten geblieben

Tobias Hahn, Marianne Hahn und Jana Knaier blieben mit jeweils 385 Ringen unter ihren Möglichkeiten und verloren gegen Helmut Kächele (392 Ringe), Claudia Brunner (391 Ringe) und Andreas Preis (393 Ringe). Saltendorf übernahm mit diesem Sieg die Tabellenführung und hat beste Chancen, sich für das Bundesligafinale zu qualifizieren.

Der SV Buch teilt sich nun den letzten Tabellenplatz punktgleich mit der FSG Titting. Zwei Wettkampftage mit insgesamt vier Wettkämpfen stehen noch aus. Um den Klassenerhalt noch zu schaffen, müssen mindestens zwei Wettkämpfe gewonnen werden. Dazu darf aber der zehntplatzierte FSG Kempten keinen der abschließenden vier Wettkämpfe gewinnen.

Ergebnisse: Eichenlaub Saltendorf – SV Buch 5:0, SSG Dynamit Fürth – SV Petersaurach 1:4, FSG Titting – KKS Königsbach 2:3, SV Pfeil Vöhringen – SV Germania Prittlbach 2:3, SG Coburg – Der Bund München 3:2, FSG Kempten – SV Niederlauterbach 1:4.

Tabelle: 1. Eichenlaub Saltendorf 24:11 12:2, 2. SV Petersaurach 22:13 10:4, 3. SV Pfeil Vöhringen 22:13 10:4, 4. KKS Königsbach 21:14 10:4, 5. SG Coburg 20:15 10:4, 6. SV Germania Prittlbach 22:13 8:6, 7. SV Niederlauterbach 17:18 8:6, 8. SSG Dynamit Fürth 19:16 6:8, 9. Der Bund München 19:16 6:8, 10. FSG Kempten 10:25 4:10, 11. FSG Titting 07:28 0:14, 12. SV Buch 07:28 0:14.