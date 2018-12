Sutter spielt in der Silvesternacht in der Stadtkiche

Im Silvesternachtkonzert in der Aalener Stadtkirche ist der Trompeter Maximilian Sutter zu Gast. In der mit Kerzen beleuchteten Barockkirche spielt Sutter am 31. Dezember ab 22 Uhr mit Kirchenmusikdirektor Thomas Haller an der Orgel Werke vom Barock bis zum Spiritual.

Die künstlerische Biographie des erst 24-jährigen Sutter ist beeindruckend. Nach zahlreichen Bundespreisen als Pianist und Trompeter in der Solo- und Ensemblewertung war er schon als Schüler Jungstudent an der Karlsruher Musikhochschule. Nach internationalen Wettbewerben ist er Stipendiat des Deutschen Musikrats und wurde in die Bundesauswahl Junger Künstler aufgenommen. Mit seinem Blechbläserquintett „Ardenti Brass“ gewann er mehrere Preise und den Sonderpreis des Bayrischen Rundfunks. Mit renommierten Orchestern spielte er in den größten Konzerthäusern Europas mit Dirigenten wie Sir Simon Rattle und Dennis Russell Davies. Auf Sutters Programm in der Silvesternacht stehen Konzerte für Trompete und Orgel von Hertel, Telemann und Bach, dazu Musik der Romantik und Besinnliches zum Jahreswechsel.