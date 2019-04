Susanne Ritz wird Leiterin des Bauordnungsamts

Im Februar hat der Gemeinderat die Diplom-Verwaltungswirtin (FH) Susanne Ritz aus Ellwangen zur neuen Leiterin des Bauordnungsamtes der Stadt Aalen gewählt. Ritz folgt dem langjährigen Leiter des Bauordnungsamtes und unteren Baurechtsbehörde der Stadt Aalen, Bernhard Münzer, der Ende des Jahres in den Ruhestand treten wird.

Susanne Ritz ist in Ellwangen geboren und hat 1984 ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart abgeschlossen. Nach beruflichen Stationen beim Sozialministerium Stuttgart bei verschiedenen Referaten wechselte sie 1991 zur Stadtverwaltung Ellwangen. Dort übernahm sie bis 1995 die stellvertretende Leitung des Ordnungsamtes. Bis 1999 war sie Leiterin des Standesamtes sowie Familien-, Frauen- und Jugendbeauftragte der Stadt Ellwangen. Danach war Ritz bis zur Rückgabe der Sozialhilfedelegation an den Ostalbkreis im Jahr 2005 Amtsleiterin des Sozialamtes der Stadt Ellwangen. Derzeit ist sie im Stadtbauamt für das Sachgebiet Baurecht tätig, seit 2006 in Leitungsfunktion. Ebenfalls ab 2006 hat sie die Leitung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses übernommen. Susanne Ritz lebt in Ellwangen, ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Sie tritt ihren Dienst zum 1. September an.