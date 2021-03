Susanne Joklitschke ist neue Konrektorin an der Gartenschule

Im Rahmen des Schulleiterstärkungspakets hat das Land eine neue Konrektorenstelle an der Gartenschule in Ebnat geschaffen. Besetzt wurde diese im März vom Staatlichen Schulamt in Göppingen mit Susanne Joklitschke, die bisher dort Lehrerin war.

Susanne Joklitschke studierte an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd das Lehramt für Grund- und Hauptschule mit den Fächern Deutsch, Heimat- und Sachunterricht sowie Anfangsunterricht. Der Vorbereitungsdienst führte sie an das heutige Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Lörrach und die Michael-Friedrich-Wild-Schule in Müllheim.

1991 kam sie an die Dreißentalschule Oberkochen, an der sie als Klassenlehrerin und auch als Kooperationslehrerin Kindergarten - Grundschule eingesetzt wurde.

Zuvor und auch während der Elternzeit gab Susanne Joklitschke unter anderem Deutschkurse für Auszubildende des Landratsamtes Ostalbkreis und bot an der Volkshochschule Aalen Kurse in der Erwachsenenbildung mit dem Schwerpunkt Deutsch an.

An der Gartenschule in Ebnat ist die Lehrerin seit 2002. Susanne Joklitschke bringt sich auch hier von Beginn an nicht nur als Klassenlehrerin ein, sondern war einige Jahre in der Kooperation Kindergarten-Grundschule tätig, betreut regelmäßig als Mentorin Lehramtsstudenten oder kümmert sich um Praktikanten.

Darüber hinaus unterstützt sie die Schulleiterin Nicole Zoller in zahlreichen Feldern. Ein besonders Anliegen sind Susanne Joklitschke die monatliche Vollversammlung für alle Schüler, Lehrer sowie Beschäftigte der Schule und das schulische Umweltschutzkonzept, verbunden mit der Kooperation mit der Naturschutzgruppe Vorderes Härtsfeld.