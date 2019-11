Supermarkteinbruch in Wasseralfingen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, haben Zeugen beobachtet, wie zwei oder drei Personen vom Gelände eines Supermarktes in der Wilhelmstraße wegrannten. Die hinzugerufenen Polizeistreifen stellten danach fest, dass die Tür zur Leergutannahme offen stand und die Alarmanlage in Betrieb war. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Genaue Angaben zur Schadenhöhe und zum Diebesgut kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen. Zeugen, die zu den flüchtigen Personen nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240, zu melden.