Super Stimmung beim Benefizkonzert auf dem Sparkassenplatz

Am vergangenen Wochenende hätten sie also stattgefunden, die 47. Reichsstädter Tage. Aber bekanntlich hatte das Corona-Virus etwas dagegen. Für die jüngere Generation und für alle Junggebliebenen hat Musikalienhändler Armin Abele eine Art Mini-Reichsstädter Tage am Freitag- und Samstagabend auf dem Sparkassenplatz organisiert, quasi vor seiner Haustüre. Und das Angebot wurde nicht nur von den Jüngeren dankbar angenommen.

Zugang hatten nach den geltenden Regeln nur Geimpfte, Genesene oder aktuell Getestete, und das wurde an den Eingängen auch penibel kontrolliert. Sogar der Personalausweis musste vorgezeigt werden. Dennoch registrierten die Kontrolleure laut Veranstalter am Freitagabend beim Auftritt der Partyband „Die Bande“ etwa 1200 Besucher und am Samstagabend bei der Rockband „Wanted live“ waren sogar fast 2000 Rockfans auf dem Platz. Alle geimpft, genesen oder getestet, wohlgemerkt.

Das Wetter hat, wie so oft in den vergangenen Jahren, perfekt gepasst – zwei angenehm temperierte Spätsommerabende, an denen die Stimmung zur Musik zweier bestens aufgelegter Bands schnell anstieg. Beim Abrocken vor der Bühne und beim begeisterten Mitklatschen und Mitsingen konnte man das Virus wenigstens für ein paar Stunden vergessen.

Am Freitagabend, beim Auftritt von „Die Bande“, die zum Teil aus der früheren Ellwanger Band „Stöpf“ hervorgegangen ist – lag der Schwerpunkt vor allem auf Pop- und Partymusik mit Hits wie etwa „Fürstenfeld“, „I’m So Exited“ oder „I will nur z’ruck zu dir“. Dazu passte das Lederhosen-Outfit von Olli, Micha, Friede, Wolle und Felix, die mit Sängerin Kathrin die Fans mit ihrem Sound und ihrer guten Laune schnell ansteckten und ihnen gewaltig einheizten.

In einer anderen musikalischen Liga spielte am Samstagabend die Cover-Rockband „Wanted live“ mit ihrem Frontmann Lars Neumuth und seiner Frau Nadine aus Niederstotzingen. Zusammen mit den Gitarristen Marc Scheunert und Andreas Kiltsch, dem Bassisten Manuel Benninger, dem Drummer Frank Huber und Markus Reichmann aus München am Keyboard begeisterten sie mit kraftvollem und schnörkellosem Rock. Kein Wunder also, dass „Wanted live“ schon mehrmals auf den Reichsstädter Tagen gespielt hat. Bis kurz vor Mitternacht hieß es Rocken zu den Hits von AC/DC, Guns N‘ Roses, Iron Maiden, Rammstein und anderen.

Der Eintritt war an beiden Tagen frei, die Bands haben auf eine Gage verzichtet. Die Spenden der Besucher gehen an das Kinder- und Jugendhospiz der Malteser.