Super Bowl wurde für Footballfans im Kinopark zum Härtetest

Der Kinopark Aalen hat gemeinsam mit den „Aalener Nachrichten“ von Sonntag auf Montag den Super Bowl, das große Finale der National Football League (NFL), übertragen. Schlafresistent mussten die rund 85 Sportfans sein, die sich die Übertragung der Partie zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams zwischen 0.30 und 4.05 Uhr ansahen.

Der Kampf gegen die Müdigkeit wäre sicherlich einfacher gewesen, hätte das Spiel entsprechende Emotionen freigesetzt. Doch die beinahe höhepunktlose Partie forderte einige Gänge in die Lobby, aus der die meisten Zuschauer mit Pappbechern – mutmaßlich koffeinhaltiger Inhalt – zurückkehrten.

Da der Wecker um 7 Uhr klingelte, streikt mein körper schon jetzt. Und wofür? Für den langweiligsten #SuperBowl, den ich bisher gesehen habe. Danke für nichts 😒— Daniel Riedl (@riedl_daniel) 4. Februar 2019

Die meiste Zeit über herrschte eher Kino- als Sportatmosphäre. Doch dann passierte es. Ein Blick aufs Handydisplay verrät, wie lange die deutschen Fans warten mussten: 3.32 Uhr. Der erste (und einzige) Touchdown im Spiel, die Patriots haben es in die sogenannte Endzone der L.A. Rams geschafft. Da springt sogar im Aalener Kino ein Fan von seinem Sitz, bejubelt kurz die Leinwand.

Die erste Hoffnungen kommen gegen 3 Uhr auf

Die ersten Hoffnungen auf einen solchen Zustand wie zum Zeitpunkt des Touchdowns kamen bereits kurz vor 3 Uhr auf. Da ging das überwiegend junge und männliche Publikum bei ein paar guten Szenen der L.A. Rams mit. Doch es hielt nicht lange an – 3.03 Uhr war der Trott im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta zurück, die Lethargie, zumindest aus sportlicher Sicht, im Kinopark Aalen ebenfalls.

Erst zum Ende des letzten Viertels kommt Leben ins Spiel – und damit auch in den Kinosaal. Endlich herrscht ein wenig Sportstimmung, als lichte sich der Schleier aus koffeinierter Müdigkeit. Die Uhr zeigt 3.42 Uhr. Was sonst im Kino stört, ist jetzt zu hören.

Wo war das Spiel schlecht, @ZDFheute? Grandiose Verteidigungsarbeit und taktisch ganz hohes Niveau. AF ist mehr als Offense. Bitte beim Association Football bleiben. #SuperBowl— Der feine Herr Hase (@MatthiasHase) 4. Februar 2019

Es wirkt ein wenig erlösend, das Gemurmel, die aufkommenden Diskussionen über Spielzüge. Ein dankbarer Zustand, der das gemeinsame Sportschauen Mitten in der Nacht zu rechtfertigen scheint. Viel zu still war es bis auf ein paar Erklärungen des komplexen Sports zwischen Nebensitzern und einigen wenigen guten Szenen im Spiel seit dem Kickoff um 0.30 Uhr.

Der Wille, aus dem Sessel zu springen, war da

Dann laufen die letzten Sekunden des Spiels ab – die Patriots gewinnen. Es ist 4.05 Uhr. Star-Quarterback Tom Brady gewinnt als erster Spieler in der Geschichte der NFL zum sechsten Mal den Super Bowl. Zwei hochgestreckte Fäuste im Kinosaal beglückwünschen den 41-Jährigen. Die restlichen Jubelbilder finden in Aalen nur noch wenig Abnehmer. Die meisten stehen zügig auf, schnappen ihre Jacken und verschwinden in den frühen, kalten Morgen.

Der Super Bowl war dieses Jahr, wie in allen Jahren zuvor, wieder Anlass für Desinteressierte, die Interessierten dafür zu verachten, dass sie in der Nacht wenig geschlafen haben, für etwas, das die Desinteressierten nicht interessiert. #ranNFL #SuperBowl— Lukas ⚒📢 (@lukasinho01) 4. Februar 2019

Trotz 380 zur Verfügung gestandener Plätze, zeigte sich der stellvertretende Betriebsleiter des Kinoparks, Daniel Dobravac, zufrieden. „Ich denke, dass wir das wiederholen. Für das erste Mal war es eigentlich ganz gut.“ Dann schenken die beiden Teams beim 54. Super Bowl 2020 den Zuschauern im Kinosaal hoffentlich auch mehr Momente, um öfter aus ihren Sesseln aufzuspringen. Denn der Wille war da.

Die Reaktionen im Netz sind sehr verschieden

Die Reaktionen im Netz zum Super Bowl 2019 fallen sehr unterschiedlich aus. Beim Kurznachrichtendienst Twitter beispielsweise sind drei Lager vertreten: Keiner interessiert sich für den Super Bowl, es war das langweiligste Spiel, das es je gegeben hat und es war ein Spiel, das vor allem von der Defensive geprägt war.

