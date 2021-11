Südwestmetall-Preis für Sara Nester

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall verleiht als Zeichen der Verbundenheit mit der Hochschule Aalen und als Anerkennung für hervorragende wissenschaftliche Arbeit jährlich den Südwestmetall-Preis der Bezirksgruppe Ostwürttemberg. Die diesjährige Preisträgerin der mit 3000 Euro dotierten Auszeichnung ist Sara Nester für ihre Masterarbeit im Studiengang Advanced Materials and Manufacturing.

Die ausgezeichnete Arbeit trägt den Titel „LPBF zur Herstellung von hybriden AlSi12/CFK-Verbunden: Einfluss von Laserparametern und Substrataufbau auf Mikrostruktur sowie mechanische Festigkeit“. Südwestmetall-Geschäftsführer Markus Kilian würdigt die Arbeit: „Das Werk von Sara Nester zeichnet sich durch hohe Innovation aus und ist von hohem praktischem Nutzen für die Industrie.“ Die Arbeit wurde am Institut für Materialforschung durchgeführt und von Professor Volker Knoblauch betreut.

Es waren dieses Jahr nach Mitteilung von Südwestmetall mehrere hochkarätige Master-Arbeiten im Rennen. Nester sei ausgewählt worden, weil sie sich in ihrer Arbeit mit einer innovativen Fügetechnologie von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK) und einer Aluminium-Silicium (AlSi)-Legierung im Wege des selektiven Laserschmelzens beschäftigt hatte. Beide Themenfelder für sich – Leichtbau einerseits und additive Fertigung andererseits – und erst recht in Kombination seien von hohem Nutzen für die Industrie. Herausgefunden hat Nester in ihrer mit der Note 1,0 bewerteten Arbeit verschiedene Faktoren, die für die Festigkeit der gefertigten Werkstücke wesentlich sind. Sie liefere somit eine wichtige Grundlage für den künftigen Einsatz dieser Technologie. Somit erfülle die Arbeit vorbildlich die zentralen Kriterien für die Auszeichnung mit dem Südwestmetall-Preis.