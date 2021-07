Südtiroler Weinfest startet am 30. Juli

Das 40. Südtiroler Weinfest auf dem Spritzenhausplatz in Aalen startet traditionsgemäß am 30. Juli um 18 Uhr mit dem Aufwiegen des Ersten Bürgermeisters Wolfgang Steidle.

Doch in diesem Jahr mischt sich Tradition mit Wehmut und pandemiebedingten Hygienemaßnahmen. Der Gründer des Südtiroler Weinfestes Alfons Wiedemann vom Weinmarkt Grieser ist im letzten Jahr völlig unerwartet verstorben. Er hat maßgeblich zum Erfolgsmodell „größtes Südtiroler Weinfest nördlich der Alpen“ beigetragen. Sein Lachen und seine Heiterkeit wird den Gästen fehlen, aber weitermachen war immer seine Devise und diesem Vorsatz fühlen sich die Verantwortlichen vom Weinmarkt Grieser und dem DRK-Ortsverein Aalen verpflichtet.

Tina Morassi, Geschäftsführerin des Weinmarkts Grieser in Aalen, hat ausschließlich Weine aus Südtirol für das diesjährige Weinfest ausgesucht. Die Gäste können sich auf insgesamt elf verschiedene Weine freuen. Die Weine vom Weingut K. Martini & Sohn aus Girlan tragen die Sonnenkraft und die Geschmacksvielfalt Südtirols in sich. Südtiroler Köstlichkeiten wie Speck, Käse, Kaminwurzen, Schüttelbrot oder ein Südtiroler Bauerntoast umrahmen die feinen Weine. Musikalisch wird das Fest von den Aalener Stadtmusikanten bereichert. Eine weitere Besonderheit ist die Wahl zur Aalener Weinkönigin, die am 30. Juli gegen 20 Uhr stattfindet. Kandidaten können sich spontan am Freitagabend vor der Wahl melden. „Trotz aller Umstände war es uns wichtig, diese traditionsreiche Veranstaltung durchzuführen“ so der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Matthias Wagner. Eine kleine Auszeit, verweilen und sich wohlfühlen, genießen und entspannen und dabei sich wie in Südtirol fühlen, diese Stimmung soll das Weinfest den Gästen vermitteln. Pandemiebedingte Hygienemaßnahmen erlauben derzeit nur einer begrenzten Zahl von Gästen Platz auf dem Spritzenhausplatz. Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Aalen, bittet deshalb um Verständnis.