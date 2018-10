Suebia-Herren: Endlich die ersten Punkte

Vor Kurzem gastierte der SV Böblingen II beim HC Suebia Aalen. Bei spätherbstlichen Bedingungen wollten die Sueben mit einer zusammen gewürfelten Mannschaft die ersten Punkte der Saison in der 3. Hockey-Verbandsliga auf ihrem Konto verbuchen – 6:3 (3:1)-Sieg.

Bereits nach wenigen Minuten erzielte Iring Mäurer bei seinem Comeback nach langer Abstinenz aus dem Aktivenbereich das richtungsweisende 1:0. In den darauffolgenden Minuten waren es stets die Gastgeber, die Druck für weitere Tore ausübten. Die Belohnung für diese Bemühungen erhielten die Herren innerhalb kürzester Zeit durch zwei weitere Tore von Jürgen Lipp und Benjamin Bodamer. So stand es nach einer knappen Viertelstunde bereits 3:0 für die wiedererstarkte Suebia-Mannschaft. Über das spielstarke Mittelfeld der Gäste wurde diese Führung jedoch des öfteren ins Wanken gebracht. Der SVB verkürzte noch vor der Pause auf 1:3.

Konzentration auf Defensive

In der Pause musste den Aalenern klar gemacht werden, dass trotz der scheinbar komfortablen Ausgangslage, vermehrt der Fokus auf Konzentration in der Defensive gelegt werden muss, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Und wie besprochen agierte das Team auf dem Feld: konzentrierte Defensive gepaart mit kontrollierten Offensivaktionen. Benjamin Bodamer konnte so kurz nach der Pause den Doppelpack schnüren.

Doch Bodamer sollte nicht der einzige bleiben, der an diesem Tag zweimal erfolgreich war. Iring Mäurer zog mit ihm gleich und stellte auf 5:1. Auch nach einer Vier-Tore-Führung machten die Herren weiter Druck. Den Schlusspunkt des Aalener Torreigens setzte Marius Maier zum 6:1. Böblingen agierte am Ende durch die vielen Auswechselspieler noch etwas fitter, als die Gastgeber, die noch zwei Gegentreffer hinnahmen.

Schlussendlich war das Ergebnis zweitrangrig. Wichtig waren vielmehr die ersten drei Punkte auf dem Konto der Aalener. Außerdem zeigte sich, dass der Zusammenhalt im Verein stimmt. Noch wenige Stunden vor Spielbeginn konnten Iring Mäurer und Benjamin Bodamer rekrutiert werden, die trotz gesundheitlicher Einbußen alles für den HSCA gegeben haben.