Sturzbetrunken und ohne Führerschein am Steuer

Zeugen haben am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie einen Opel Corsa beobachtet hatten, der aus Richtung Ulmer Straße auf die Hochbrücke fuhr und dessen Fahrer ein sehr auffälliges Fahrverhalte an den Tag legte. So ignorierte der Fahrer eine rote Ampel, fuhr in heftigen Schlangenlinien und prallte beim Einfahren in den Kreisverkehr gegen ein Verkehrszeichen. Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte des Aalener Polizeireviers wurde festgestellt, dass der 29 Jahre alte Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Unverfroren konsumierte er noch während des Gespräches mit den Polizeibeamten weiteren Alkohol. Einen Führerschein konnte der 29-Jährige nicht vorzeigen, da er keinen besitzt. Der Mann musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde er, da er selbständig nicht mehr gehen konnte und auch seine Aussprache kaum mehr verständlich war, in Polizeigewahrsam genommen.